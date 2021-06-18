В Рязанской области нашли окровавленный труп мужчины

Труп нашли 7 июня в поселке Свободо-Заводской, на берегу реки Нетрож. Его обнаружил знакомый погибшего, который вызвал местного фельдшера.

В Путятинском районе нашли труп 62-летнего пенсионера с окровавленной головой. Об этом пишет « КП-Рязань » сообщили в Следственном комитете.

Труп нашли 7 июня в поселке Свободо-Заводской, на берегу реки Нетрож. Его обнаружил знакомый погибшего, который вызвал местного фельдшера.

Тот понял, что человек мертв, на место приехали правоохранительные органы. Причину смерти не установили, доследственная проверка продолжается.