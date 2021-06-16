Стало известно, кто погиб в ДТП около «Атрона»
Как стало известно РЗН. Инфо, Мария Смирнова — единственная дочь руководителя приюта для кошек в Рязани «Спасенные, чтобы жить». Похороны девушки пройдут в 11:00 в четверг, 17 июня, на Богородском кладбище 2.
В ДТП около «Атрона» в Рязани погибла 23-летняя Мария Смирнова.
Как стало известно РЗН. Инфо, Мария Смирнова — единственная дочь руководителя приюта для кошек в Рязани «Спасенные, чтобы жить». Похороны девушки пройдут в 11:00 в четверг, 17 июня, на Богородском кладбище 2.
Напомним, ДТП произошло во вторник, 15 июня.