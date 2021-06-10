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Рязанка под видом соцработницы обокрала 79-летнюю пенсионерку
В полицию обратилась 79-летняя жительница Ряжска. Женщина сообщила, что после визита незнакомки у нее пропали все сбережения. Злоумышленница представилась соцработником и сообщила, что пожилым людям меняют старые купюры на новые. Пенсионерка отдала незнакомке 50 тысяч рублей. Мошенница скрылась.

В Рязанской области задержали 52-летнюю рязанку, обокравшую пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 79-летняя жительница Ряжска. Женщина сообщила, что после визита незнакомки у нее пропали все сбережения. Злоумышленница представилась соцработником и сообщила, что пожилым людям меняют старые купюры на новые. Пенсионерка отдала незнакомке 50 тысяч рублей. Мошенница скрылась.

Полиция установила госномер машины, на котором передвигалась рязанка, это было такси. Таксиста разыскали и выяснили, по какому маршруту он возил подозреваемую. Выяснилось, что женщина приехала из Рязани. Ее задержали.

Ранее женщину судили за мошенничества. Как стало известно полиции, она высматривала пожилую женщину на улице, проводила ее и решила проникнуть, представившись соцработником. Она обманула женщину и забрала ее сбережения. Рецидивистка использовала парик, чтобы скрыть внешность.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.