«Фронтовые бригады» поздравят ветеранов в более чем 200 дворах Рязани

В субботу, 8 мая, в Рязани в рамках акции «Подари праздник ветерану» начали курсировать «Фронтовые бригады», в состав которых вошли творческие коллективы учреждений культуры и образования. За два дня бригады посетят с концертами и поздравлениями для ветеранов более 200 дворов.

В субботу, 8 мая, в Рязани в рамках акции «Подари праздник ветерану» начали курсировать «Фронтовые бригады», в состав которых вошли творческие коллективы учреждений культуры и образования. Об этом сообщается на сайте мэрии.

За два дня бригады посетят с концертами и поздравлениями для ветеранов более 200 дворов.

Вместе с бригадами ветеранов с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравила замглавы администрации города Надежда Штевнина.

«В этом году такая масштабная акция проходит впервые. Важно отметить, что она стала народной и проводится по всей стране. Сейчас в нашем городе проживают 211 ветеранов. Каждый из них сегодня и завтра получит персональные поздравления. Школьники, воспитанники учреждений культуры, творческие коллективы и даже духовой оркестр — благодаря усилию всех участников каждый дворовый праздник уникальный, душевный, интересный. Уверена, что мероприятие никого не оставит равнодушным», — подчеркнула она.

«Фронтовые бригады» будут поздравлять ветеранов и рязанцев, проживающих с ними в одном дворе, 8 и 9 мая. Они исполнят известные песни и прочитают стихи.

В маршрут «Фронтовых бригад» также вошли Рязанский геронтологический центр имени П. А. Мальшина, пансионат для пожилых людей и инвалидов «Южный».