Пьяный рязанец на «восьмерке» попал в больницу после ДТП
В четверг, 6 мая, около села Малый Студенец Сасовского района пьяный 33-летний мужчина на «восьмерке» превысил скорость, не справился с управлением и перевернулся. Медосвидетельствование показало 1,173 мг/литр алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Пьяный рязанец на «восьмерке» попал в больницу после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В четверг, 6 мая, около села Малый Студенец Сасовского района пьяный 33-летний мужчина на «восьмерке» превысил скорость, не справился с управлением и перевернулся.
Медосвидетельствование показало 1,173 мг/литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водителя доставили в больницу. Проводится проверка.