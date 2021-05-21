Полиция опубликовала фото с места массового ДТП на Северной окружной
ДТП произошло в четверг, 20 мая, примерно в 17:10. 46-летний житель Рыбного на манипуляторе не справился с управлением и столкнулся с двигавшимися впереди в попутном направлении автомобилями Hyundai Getz, Toyoya Highlander, Renault Duster, Chevrolet Aveo, Toyota Corolla и Renault Logan.
Пресс-служба регионального управления МВД
ДТП произошло в четверг, 20 мая, примерно в 17:10. 46-летний житель Рыбного на манипуляторе не справился с управлением и столкнулся с двигавшимися впереди в попутном направлении автомобилями Hyundai Getz, Toyoya Highlander, Renault Duster, Chevrolet Aveo, Toyota Corolla и Renault Logan.
Травмы получили 62-летняя водитель Hyundai и 53-летний водитель Chevrolet. Пострадавшим оказали медпомощь.