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Полиция опубликовала фото с места массового ДТП на Северной окружной
ДТП произошло в четверг, 20 мая, примерно в 17:10. 46-летний житель Рыбного на манипуляторе не справился с управлением и столкнулся с двигавшимися впереди в попутном направлении автомобилями Hyundai Getz, Toyoya Highlander, Renault Duster, Chevrolet Aveo, Toyota Corolla и Renault Logan.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала фото с места массового ДТП на Северной окружной.

ДТП произошло в четверг, 20 мая, примерно в 17:10. 46-летний житель Рыбного на манипуляторе не справился с управлением и столкнулся с двигавшимися впереди в попутном направлении автомобилями Hyundai Getz, Toyoya Highlander, Renault Duster, Chevrolet Aveo, Toyota Corolla и Renault Logan.

Травмы получили 62-летняя водитель Hyundai и 53-летний водитель Chevrolet. Пострадавшим оказали медпомощь.