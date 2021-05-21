Полиция опубликовала фото с места массового ДТП на Северной окружной

ДТП произошло в четверг, 20 мая, примерно в 17:10. 46-летний житель Рыбного на манипуляторе не справился с управлением и столкнулся с двигавшимися впереди в попутном направлении автомобилями Hyundai Getz, Toyoya Highlander, Renault Duster, Chevrolet Aveo, Toyota Corolla и Renault Logan.