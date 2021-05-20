Еще два рязанца скончались от коронавируса

За сутки заболели 53 человека, всего в регионе заболели 28 716 человек. За сутки вылечились 57 рязанцев, всего — 27 205.

За сутки еще два рязанца скончались от коронавируса, всего число смертей с начала пандемии достигло 498. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки заболели 53 человека, всего в регионе заболели 28 716 человек. За сутки вылечились 57 рязанцев, всего — 27 205.

В России за сутки зарегистрировали новых 9 232 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 4 974 908 человек. За сутки выздоровели 9 983 человека, всего — 4 591 770. Скончались 396 человек, всего число летальных случаев достигло 117 361.