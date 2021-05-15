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Для рязанцев выпустили экстренное метеопредупреждение
ГУ МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение для жителей. Оно опубликовано на сайте ведомства.

ГУ МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение для жителей. Оно опубликовано на сайте ведомства.

В ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток 15 мая, на территории области местами ожидается гроза, усиление ветра порывами 15-20 м/с, ливневые дожди, в отдельных районах град.

Жителей призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности на улице.