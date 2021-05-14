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В Рязанской области ищут пропавшую пенсионерку
В Рязанской области ищут 68-летнюю Кульбицкую Валентину. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

В Рязанской области ищут 68-летнюю Кульбицкую Валентину. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

В последний раз женщину видели 13 мая в селе Инякино Шиловского района. Пенсионерка ушла из дома, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 150 — 160 см, телосложение худощавое, волосы седые, короткие.

Одежда: розовая кофта, черные брюки (трико), резиновые галоши.

Женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят сообщить дежурному отряду по телефону: +7 (4912) 51-21-71.