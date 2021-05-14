На рязанских вокзалах появятся круглосуточные пункты вакцинации
Круглосуточные пункты можно будет посетить в любое время. Вакцинироваться смогут не только рязанцы, но и гости города, пассажиры поездов.
С 15 мая на железнодорожных вокзалах Рязань-1 и Рязань-2 появятся круглосуточные пункты вакцинации от коронавируса. Об этом
Круглосуточные пункты можно будет посетить в любое время. Вакцинироваться смогут не только рязанцы, но и гости города, пассажиры поездов.
Вакцинация проводится Спутником V («Гам-КОВИД-Вак») бесплатно. Предварительно проводится осмотр врача и анкетирование.