В Горроще на пять дней отключат горячую воду
С 17 по 21 мая горячей воды не будет по адресам: улица Гагарина, дома №№16 (детсад №123), 11; улица 1-й проезд Гагарина, дом №12; улица Дзержинского, дом №62 корпус 1; улица Пушкина, дом №38; улица Стройкова, дома №№7, 11; улица Татарская, дома №№ 7 корпус 1, 7 корпус 1, 7 корпус 3, 14, 17.
В Рязани на пять дней отключат горячую воду в Горроще. Об этом сообщил
С 17 по 21 мая горячей воды не будет по адресам: улица Гагарина, дома №№16 (детсад №123), 11; улица 1-й проезд Гагарина, дом №12; улица Дзержинского, дом №62 корпус 1; улица Пушкина, дом №38; улица Стройкова, дома №№7, 11; улица Татарская, дома №№ 7 корпус 1, 7 корпус 1, 7 корпус 3, 14, 17.
С утвержденным графиком летних отключений горячей вод можно ознакомиться по