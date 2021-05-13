Рязанец устроил скандал в магазине
В магазине на улице Новоселов № 24 посетитель в «состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения» начал оскорблять продавцов, а затем выхватил у случайной посетительницы сумку и бросил ее в сторону работников магазина. Ранее очевидцы рассказали РЗН. инфо, что мужчина «взял в заложники бабушку с внучкой», закрыв магазин и никого не выпуская из него.
Рязанец устроил скандал в магазине. Об этом в четверг, 13 мая, сообщает сайт регионального УМВД.
В магазине на улице Новоселов № 24 посетитель в «состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения» начал оскорблять продавцов, а затем выхватил у случайной посетительницы сумку и бросил ее в сторону работников магазина. На место выехали полицейские, которые задержали 37-летнего рязанца.
Ранее очевидцы рассказали РЗН. инфо, что мужчина «взял в заложники бабушку с внучкой», закрыв магазин и никого не выпуская из него.
Мужчина находится в отделе полиции, обстоятельства произошедшего уточняются.