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Казанский стрелок после задержания пытался совершить суицид
Напавший на школу №175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев пытался покончить с собой сразу после задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на допрос подозреваемого.

Напавший на школу №175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев пытался покончить с собой сразу после задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на допрос подозреваемого.

Галявиев рассказал на допросе, что сразу после того, как он сдался полицейским, он попытался покончить с собой в служебной машине. Осуществить задуманное ему помешал сотрудник правоохранительных органов.

Также обвиняемый заявил, что он планировал убить гораздо больше человек.

«Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых», — признается Ильназ Галявиев. По его словам, он целился в головы, а если промахивался, то добивал раненых.

Устроив стрельбу в 8 «А» классе, по словам обвиняемого, он вышел в коридор перезарядить ружье и вновь вернулся, чтобы довести начатое до конца.

«В содеянном я не раскаиваюсь, вину признаю полностью. Считаю, что, убивая людей, я совершил правильный поступок. Тем самым я показал всем, что я действительно бог», — говорится в показаниях обвиняемого.

Фото kazanfirst