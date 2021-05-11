В России упростили процедуру назначения льгот и пособий

Регионы для этого начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Доступ к ней чиновники получили в начале года, но у них не было права воспользоваться этими данными.

В России со вторника, 11 мая, вступает в силу закон о предоставлении гражданам мер соцподдержки без заявления получателя. Об этом пишет « Парламентская газета ».

Регионы для этого начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

Доступ к ней чиновники получили в начале года, но у них не было права воспользоваться этими данными. Сведения собирались вручную, либо люди самостоятельно предоставляли документы.

После нововведения информация во все учреждения будет поступать в электронной форме без участия граждан и бумажных запросов.