В России упростили процедуру назначения льгот и пособий
Регионы для этого начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Доступ к ней чиновники получили в начале года, но у них не было права воспользоваться этими данными.
В России со вторника, 11 мая, вступает в силу закон о предоставлении гражданам мер соцподдержки без заявления получателя. Об этом пишет «
Регионы для этого начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).
Доступ к ней чиновники получили в начале года, но у них не было права воспользоваться этими данными. Сведения собирались вручную, либо люди самостоятельно предоставляли документы.
После нововведения информация во все учреждения будет поступать в электронной форме без участия граждан и бумажных запросов.