Жители рассказали об отстреле бездомных собак в рязанском селе
В селе Поляны неизвестные отстреливают бездомных собак. Об этом в соцсетях рассказали местные жители.
В селе Поляны неизвестные отстреливают бездомных собак. Об этом в соцсетях
«Сегодня днем в частном секторе жители услышали сперва громкие хлопки, затем истошные крики и вопли раненых животных. Неизвестные были на автомобиле. Двух совершенно адекватных раненых собак доставили в ветклинику, им оказывают помощь», — рассказал автор поста.
По словам очеуидцев, ранее при въезде в поселение был найден пес с аналогичными ранениями дробью.