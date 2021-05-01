В Шацком районе пожарные вынесли на руках женщину из горящего дома

В Шацком районе пожарные вынесли на руках женщину из горящего дома. За проявленную решительность и самоотверженность при спасении человека двум пожарным вручили благодарственные письма.

Во время пожара в деревне Марьино Шацкого района, который случился 13 апреля, Иван Савостьянов и Иван Шишкин из пожарной части № 48 от местных жителей узнали, что в одном из горящих домов находится пожилая женщина, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Пожарные кинулись на помощь в горящий дом и вынесли пострадавшую на руках.

«Это все случилось на моих глазах. Я видел, как тяжело они несли ее: вокруг огонь, сильное задымление. Но все закончилось благополучно: женщину спасли, ей вовремя оказали помощь, сейчас она в порядке», — рассказал глава администрации Александр Нечушкин.

За проявленную решительность и самоотверженность при спасении человека двум пожарным вручили благодарственные письма. Пожарная часть № 48 от городской администрации получила в подарок воздуходувку.