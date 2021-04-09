В Рязанской области зафиксировали 49 новых случаев коронавируса, скончались трое

За сутки выздоровели 62 человека, всего 24 881. Скончались три человека, всего 397.

За сутки в Рязанской области зафиксировали 49 новых случаев коронавируса, всего число заболевших с начала пандемии достигло 26 772. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки выздоровели 62 человека, всего 24 881. Скончались три человека, всего 397.

В России за сутки заболели 9 150 человек, всего с начала пандемии число заражений достигло 4 623 984.

За сутки выздоровели 9 662 человек, всего 4 248 700. Скончались 402 человека, всего 102 247.