Семье рязанцев требуется помощь после пожара
Пожар произошел в селе Александра-Прасковьинка Сапожковского района 24 марта 2021 года. У семьи с двумя детьми пяти лет и девяти месяцев сгорел дом со всем имуществом.
Семье рязанцев требуется помощь после пожара. Информация об этом появилась в среду, 7 апреля, в соцсетях.
Пожар произошел в селе Александра-Прасковьинка Сапожковского района 24 марта 2021 года. У семьи с двумя детьми пяти лет и девяти месяцев сгорел дом со всем имуществом.
Автор поста отмечает, что младший ребенок два месяца назад перенес операцию.
Рязанцев просят помочь одеждой, игрушками, посудой, едой и деньгами. Денежную помощь можно оказать переводом по номеру телефона
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Фото: Ольга Устинкина