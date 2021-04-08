Семье рязанцев требуется помощь после пожара

Пожар произошел в селе Александра-Прасковьинка Сапожковского района 24 марта 2021 года. У семьи с двумя детьми пяти лет и девяти месяцев сгорел дом со всем имуществом.

Семье рязанцев требуется помощь после пожара. Информация об этом появилась в среду, 7 апреля, в соцсетях.

Пожар произошел в селе Александра-Прасковьинка Сапожковского района 24 марта 2021 года. У семьи с двумя детьми пяти лет и девяти месяцев сгорел дом со всем имуществом.

Автор поста отмечает, что младший ребенок два месяца назад перенес операцию.

Рязанцев просят помочь одеждой, игрушками, посудой, едой и деньгами. Денежную помощь можно оказать переводом по номеру телефона +7 (930) 878-24-58 , Людмила.

Уточнить информацию можно у Ольги Устинкиной .

Фото: Ольга Устинкина