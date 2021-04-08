«Повторять не стоит». Рязанец рассказал о «путешествии» на льдине по Оке

Рязанец Кирилл Буженин рассказал, как он отправился с другом в «путешествие» на льдине. Мужчин на необычном «плоту» заметили на Оке в начале апреля.

Рязанец Кирилл Буженин рассказал ТКР, как он отправился с другом в «путешествие» на льдине. Мужчин на необычном «плоту» заметили на Оке в начале апреля.

Оказалось, что Буженин экстремал — он ночевал в палатке в 20-градусный мороз и путешествовал один на мотоцикле до горной цепи Памир.

В плаванье на льдине рязанцы собрались спонтанно и без особой подготовки. Собрали спасательное снаряжение, отрезали бензопилой подходящий кусок льда и стартовали от озера Колпино. За пять часов они преодолели по Оке около девяти километров.

Другим Буженин повторять такой трюк не советует. «Очень не хотелось бы, чтобы кто-то подражал подобным занятиям. Потому что это действительно крайне опасно, повторять это не стоит. Уж, не дай бог, какие-то дети вздумают это повторить», — отметил рязанец.