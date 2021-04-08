\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
Птн, 09
Сбт, 10
10°
ЦБ USD 77.1 -0.67 09/04
ЦБ EUR 91.62 -0.71 09/04
Нал. USD 76.10 / 77.75 14:53
Нал. EUR 90.90 / 92.10 17:48
Новости
Публикации
ПЭТ/КТ диагностика в Рязани
1 февраля в Рязани приняли первого пациента на ПЭТ/КТ-д...
Вчера 12:39
1 474
Вовремя распознать онкологию
Онкология — всегда очень тяжелый и страшный диагноз. Ра...
6 апреля 10:05
2 160
Завлекали флаерами и подарками. В Рязанской области снова появились об...
Рязанские пайщики «Сберегательных финансов» написали за...
2 апреля 18:36
6 084
Какое количество баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ соответств...
В текущем году порядок определения минимального количес...
2 апреля 15:58
4 030
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
«Повторять не стоит». Рязанец рассказал о «путешествии» на льдине по Оке
Рязанец Кирилл Буженин рассказал, как он отправился с другом в «путешествие» на льдине. Мужчин на необычном «плоту» заметили на Оке в начале апреля.

Рязанец Кирилл Буженин рассказал ТКР, как он отправился с другом в «путешествие» на льдине. Мужчин на необычном «плоту» заметили на Оке в начале апреля.

Оказалось, что Буженин экстремал — он ночевал в палатке в 20-градусный мороз и путешествовал один на мотоцикле до горной цепи Памир.

В плаванье на льдине рязанцы собрались спонтанно и без особой подготовки. Собрали спасательное снаряжение, отрезали бензопилой подходящий кусок льда и стартовали от озера Колпино. За пять часов они преодолели по Оке около девяти километров.

Другим Буженин повторять такой трюк не советует. «Очень не хотелось бы, чтобы кто-то подражал подобным занятиям. Потому что это действительно крайне опасно, повторять это не стоит. Уж, не дай бог, какие-то дети вздумают это повторить», — отметил рязанец.

Фото Instagram kirill_buzhenin