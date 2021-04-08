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Попова назвала страну, из которой в Россию чаще всего попадают мутации коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала страну, из которой в Россию чаще всего попадают мутации коронавируса. Ситуация осложняется «очень быстро», подчеркнула она.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала страну, из которой в Россию чаще всего попадают мутации коронавируса. Об этом она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Поповой, в Турции заболеваемость выросла в 3,5 раза за небольшой промежуток времени. Она назвала этот рост «взрывным». Именно из Турции мутировавший вирус чаще всего попадает в Россию.

Ситуация осложняется «очень быстро», подчеркнула глава ведомства.