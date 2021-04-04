В Рязанской области от коронавируса скончались еще три человека
Еще трое жителей Рязанской области умерли от коронавируса. Данные за сутки опубликовал федеральный оперштаб в воскресенье, 4 апреля.
Еще трое жителей Рязанской области умерли от коронавируса. Данные за сутки опубликовал федеральный оперштаб в воскресенье, 4 апреля.
Всего от коронавируса за время пандемии скончались 379 жителей региона.
За сутки выявили еще 51 случай заражения COVID-19. Всего за пандемию заболели 26 523 жителя области.
Выздоровели 57, всего — 24 593 человека.