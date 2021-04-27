На майские праздники в рязанских детсадах планируют открыть дежурные группы

Поручения дала мэр города Елена Сорокина. Вопрос примут с учетом рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора.

В преддверии майских праздников и продолжительных выходных Елена Сорокина поручила проработать вопрос потребности в дежурных группах в детских садах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Отмечается, что вопрос примут с учетом рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора.

В праздники дежурные смены управления ГОЧС Рязани совместно с волонтерами, добровольцами и представителями ТОС будут патрулировать прибрежные зоны и участки около леса при наступлении пожароопасного периода.