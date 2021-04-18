В Рязани кураторам «групп смерти» приговор суда оставили без изменений

В Рязани кураторам «групп смерти» приговор суда оставили без изменений, а апелляционные жалобы осужденного и его защитника — без удовлетворения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В Рязани кураторам «групп смерти» приговор суда оставили без изменений, а апелляционные жалобы осужденного и его защитника — без удовлетворения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В Рязани 28 сентября 2020 года суд огласил приговор в отношении 22-летнего жителя города Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа и 24-летней жительницы Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа. Они признаны виновными в совершении покушения на убийство.

В судебном заседании установлено, что они вместе с сообщниками активно пользовались соцсетью «ВКонтакте» и общались с несовершеннолетней жительницей Рязани, «установили контроль над сознанием потерпевшей, поэтапно подавляли ее волю». Они добились, чтобы жертва причинила ущерб своему здоровью глубокими порезами. Злоумышленники путем психологических манипуляций убедили девочку принять решение броситься с высоты. Замысел сообщников не был доведен до конца по не зависящим от них обстоятельствам — потерпевшей оказали психологическую медицинскую помощь.

Суд приговорил злоумышленника к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы после освобождения сроком на 1 год. После оглашении приговора его взяли под стражу в зале суда.

Его сообщница осуждена к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и ограничением свободы после отбытия условного осуждения сроком на 1 год.

С учетом частичного возмещения удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о взыскании морального вреда на общую сумму 895 тысяч рублей.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Рязанского областного суда от 13 апреля приговор оставлен без изменения. Апелляционные жалобы осужденного и его защитника — без удовлетворения.