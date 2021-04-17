В рязанском ночном клубе прошел рейд полиции

В рязанском ночном клубе Deep Club в ночь на субботу, 17 апреля, работали полицейские. Рейды проводились по всему Железнодорожному району, рассказали РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.