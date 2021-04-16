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Ночью в Приокском загорелся дом
Загорелся жилой двухэтажный шлако-блочный дом. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Вечером в четверг, 15 апреля, в Рязани в Приокском районе загорелся жилой двухэтажный дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 23:06. Загорелся жилой двухэтажный шлако-блочный дом. Площадь пожара составила 15 кв. м. Пять человек эвакуировали. Есть пострадавшие.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На место выезжали четыре пожарных автомобиля, 13 человек личного состава противопожарной службы.