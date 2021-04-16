В Роструде напомнили о возможности дополнительных выходных в мае

Россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели будут четырехдневными — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

В Роструде напомнили, что работодатели могут дать сотрудникам дополнительные выходные в мае. Об этом пишет « Российская газета ».

Россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели будут четырехдневными — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Продолжительность рабочего дня 30 апреля сократится на 1 час, 7 мая рабочий день будет полноценным.

Отмечается, что работодатели могут проявить инициативу и предоставить дополнительные выходные на майские праздники. Но такой шаг может привести к уменьшению зарплаты, так как норма рабочего времени сократится.

Для решения нужен нормативный акт в произвольной форме, поскольку унифицированная форма такого приказа отсутствует. В документе нужно указать, что предоставленный выходной день подлежит оплате.