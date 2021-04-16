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Опубликован график отключения горячей воды в Рязани
Горячее водоснабжение с 19 по 23 апреля будет отключено в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.

Опубликован график отключения горячей воды в Рязани. Об этом сообщили в рязанской мэрии.

Горячее водоснабжение с 19 по 23 апреля будет отключено по следующим адресам:

— улица Черновицкая, дома №№ 5 корпус 1 (детский сад №87), 25-а (детский сад №143), 23-а (школа №64), 27 корпус 3, 19, 19 корпус 1, 21 корпус 1, 23, 23 корпус 1, 23 корпус 2, 23 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 27 корпус 3;

— улица Гоголя, дома №№ 37 корпус 1 (детский сад №136), 33 корпус 1, 35, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 35 корпус 3, 35 корпус 3, 37, 39;

— улица Чкалова, дома №№ 9-а (школа №17), 3, 5 корпус 1, 7 корпус 1;

— улица Бирюзова, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, 1 корпус 4, 1 корпус 5, 1 корпус 6, 1 корпус 7, 1 корпус 8;

— улица Вознесенская, дома №№ 11, 13, 15, 9;

— улица Высоковольтная, дома №№ 16 корпус 1, 16 корпус 2, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 20, 34 корпус 3;

— улица Грибоедова, дома №№ 16-б, 3, 5, 7, 9;

— улица Есенина, дома №№ 36, 38;

— улица Интернациональная, дом №2 корпус 2;

— улица Ленинского Комсомола, дома №№ 26, 30;

— улица Никулина, дома №№4, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2;

— улица Островского, дом №24 корпус 1;

— улица Подгорная, дома №№ 15, 15-б, 5;

— проезд Грибоедова, дом №5.

Причина отключения — плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.

Утвержденный график плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону опубликован здесь.