Кондитеры предупредили о росте цен на сладости

Кондитерские предприятия предупредили о росте цен. Об этом сообщил
О планируемом подорожании уведомили компании «Акульчев» (выпускает под этой маркой венские вафли), «Эссен Продакшн АГ» (конфеты под брендом «35», Cho Ko-Te и др.), а также кондитерская фабрика «Победа».
Гендиректор группы «Акульчев» Сергей Акульчев сообщил, что цены поднимут из-за роста цен на сырье.
Гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев пояснил, что затраты на сырье уже выросли примерно на 50-70%. Отмечается, что цены на сахар выросли вдвое, а на какао-порошок — на 30-40%.
Барышев отметил, что на рост стоимости повлиял Китай, который начал закупать сырье огромными объемами, и это привело к мировому дефициту по некоторым позициям.
Он добавил, что рост не последний и еще один ожидается в течение года.
Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев добавил, что похожая ситуация наблюдается с картоном для упаковки, который начал дорожать из-за нехватки отечественного сырья.
Муравьев отметил, что в целом цены растут на 3% по сравнению с осенью прошлого года.
Также глава компании «Акульчев» рассказал, что цены на сырье для кондитеров за последние полгода выросли от 25 до 120%, и подорожали основные ингредиенты — мука, масло, яйца, джемы и сахар.