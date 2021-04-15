Кондитеры предупредили о росте цен на сладости

О планируемом подорожании уведомили компании «Акульчев» (выпускает под этой маркой венские вафли), «Эссен Продакшн АГ» (конфеты под брендом «35», Cho Ko-Te и др.), а также кондитерская фабрика «Победа». Гендиректор группы «Акульчев» Сергей Акульчев сообщил, что цены поднимут из-за роста цен на сырье.

Кондитерские предприятия предупредили о росте цен. Об этом сообщил РБК .

О планируемом подорожании уведомили компании «Акульчев» (выпускает под этой маркой венские вафли), «Эссен Продакшн АГ» (конфеты под брендом «35», Cho Ko-Te и др.), а также кондитерская фабрика «Победа».

Гендиректор группы «Акульчев» Сергей Акульчев сообщил, что цены поднимут из-за роста цен на сырье.

Гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев пояснил, что затраты на сырье уже выросли примерно на 50-70%. Отмечается, что цены на сахар выросли вдвое, а на какао-порошок — на 30-40%.

Барышев отметил, что на рост стоимости повлиял Китай, который начал закупать сырье огромными объемами, и это привело к мировому дефициту по некоторым позициям.

Он добавил, что рост не последний и еще один ожидается в течение года.

Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев добавил, что похожая ситуация наблюдается с картоном для упаковки, который начал дорожать из-за нехватки отечественного сырья.

Муравьев отметил, что в целом цены растут на 3% по сравнению с осенью прошлого года.

Также глава компании «Акульчев» рассказал, что цены на сырье для кондитеров за последние полгода выросли от 25 до 120%, и подорожали основные ингредиенты — мука, масло, яйца, джемы и сахар.