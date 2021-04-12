В День космонавтики Сорокина пожелала рязанцам новых свершений

В понедельник, 12 апреля, мэр Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днем космонавтики.

В понедельник, 12 апреля, мэр Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днем космонавтики.

«Этот праздник напоминает нам о великом наследии космических первооткрывателей. Они служат для нас примером подлинного патриотизма и преданности своему делу», — написала глава администрации «ВКонтакте».

Она пожелала рязанцам новых свершений, мира и добра.

«Никогда не переставайте мечтать, ставьте перед собой большие цели и достигайте их. С праздником!» — заключила Сорокина.