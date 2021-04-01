Рязанский предприниматель не заплатил налоги на 2,7 млн рублей

С января по сентябрь 2020 года предприниматель оказал транспортные услуги коммерческой организации, за которые не уплатил налоги. Счета-фактуры в адрес контрагента он выставил, а налоговые декларации за первые три квартала 2020 года в налоговую не предоставил.

Рязанский предприниматель не заплатил налоги на 2,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

С января по сентябрь 2020 года предприниматель оказал транспортные услуги коммерческой организации, за которые не уплатил налоги. Счета-фактуры в адрес контрагента он выставил, а налоговые декларации за первые три квартала 2020 года в налоговую не предоставил.

Сумма причиненного бюджету ущерба составила более 2,7 млн рублей.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о налоговом преступлении.