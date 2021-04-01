Рязанский предприниматель не заплатил налоги на 2,7 млн рублей
С января по сентябрь 2020 года предприниматель оказал транспортные услуги коммерческой организации, за которые не уплатил налоги. Счета-фактуры в адрес контрагента он выставил, а налоговые декларации за первые три квартала 2020 года в налоговую не предоставил.
Рязанский предприниматель не заплатил налоги на 2,7 млн рублей. Об этом
С января по сентябрь 2020 года предприниматель оказал транспортные услуги коммерческой организации, за которые не уплатил налоги. Счета-фактуры в адрес контрагента он выставил, а налоговые декларации за первые три квартала 2020 года в налоговую не предоставил.
Сумма причиненного бюджету ущерба составила более 2,7 млн рублей.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о налоговом преступлении.