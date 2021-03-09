Врач предупредил о смертельном последствии коронавируса у детей

Врач-педиатр московской детской клинической больницы № 9 имени Сперанского Григорий Шеянов предупредил о смертельном последствии COVID-19 у детей. Вирус может спровоцировать у них появление мультисистемного воспаления организма и привести к смерти.

Врач-педиатр московской детской клинической больницы № 9 имени Сперанского Григорий Шеянов предупредил о смертельном последствии COVID-19 у детей. Вирус может спровоцировать у них появление мультисистемного воспаления организма и привести к смерти, рассказал он URA.RU .

Как рассказал эксперт, заболевание, схожее с синдромом Кавасаки, встречается у тех детей в возрасте 8-11 лет, у которых был выявлен коронавирус. При развитии воспаления смертность составляет 10-20%. В Москве уже зафиксировали несколько десятков случаев мультисистемного воспаления у детей с перенесенным COVID-19.

Среди симптомов врач перечислил сильное повышение температуры, вялость, признаки интоксикации, фарингит, увеличение шейных лимфоузлов, конъюнктивит, покраснение глаз и потрескавшиеся губы.