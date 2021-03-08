Сотрудники ГИБДД вручили цветы жительницам Рязани

В Рязанской области в понедельник, 8 марта, прошла праздничная акция Госавтоинспекции. В Международный женский день сотрудники ГИБДД вместе с представителями общественности на территории всего региона поздравили автолюбительниц цветами.

В Рязани в понедельник, 8 марта, прошла праздничная акция Госавтоинспекции. В Международный женский день сотрудники ГИБДД вместе с представителями общественности на территории всего региона поздравили автолюбительниц цветами, сообщили в пресс-службе.

Женщинам дарили цветы и говорили добрые пожелания. Они принимали поздравления и благодарили сотрудников Госавтоинспекции за внимание и хорошее настроение.

Акция «Цветы для автоледи» проводится ежегодно.