Скопинский маньяк вернулся домой

Мохов должен приехать к месту жительства не позже 4 марта и встать на учет в органах внутренних дел. Мужчина сначала пытался заселиться в гостиницу, где ему отказали.

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, вернулся в свой дом на улице Октябрьской в Скопине. От общения с журналистами он отказывается, передает РИА Новости .

Возле дома скопинца организовали дежурство полиции.

Ранее в полиции сообщили, что Мохов должен приехать к месту жительства не позже 4 марта и встать на учет в органах внутренних дел. Мужчина сначала пытался заселиться в гостиницу , где ему отказали. Также ранее появилась информация, что Мохов поехал в Москву на съемку ток-шоу.

Телеканалы не подтвердили участие скопинского маньяка в программах. Источники «Комсомольской правды» ранее сообщили, что сумма гонорара маньяка может составить от 2,8 до 3 миллионов рублей.