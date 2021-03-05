Скопинский маньяк вернулся домой
Мохов должен приехать к месту жительства не позже 4 марта и встать на учет в органах внутренних дел. Мужчина сначала пытался заселиться в гостиницу, где ему отказали.
Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, вернулся в свой дом на улице Октябрьской в Скопине. От общения с журналистами он отказывается, передает
Возле дома скопинца организовали дежурство полиции.
Ранее в полиции сообщили, что Мохов должен приехать к месту жительства не позже 4 марта и встать на учет в органах внутренних дел. Мужчина сначала пытался заселиться в
Телеканалы не подтвердили участие скопинского маньяка в программах. Источники «Комсомольской правды» ранее сообщили, что сумма гонорара маньяка может составить от 2,8 до 3 миллионов рублей.