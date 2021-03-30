Полиция прокомментировала ДТП на Южной окружной

ДТП произошло на 185 км дороги М5. 44-летний житель Саратовской области на Chevrolet Lanos столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. За рулем последнего был 47-летний житель Омска.

В ДТП на Южной окружной, произошедшем утром во вторник, 30 марта, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на 185 км дороги М5. 44-летний житель Саратовской области на Chevrolet Lanos столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. За рулем последнего был 47-летний житель Омска.

После удара Chevrolet продолжил движение по инерции и столкнулся с Mercedes Benz, за рулем которого был 23-летний рязанец.

Травмы получил 75-летний пассажир Mercedes. Ему оказали медпомощь.