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Полиция прокомментировала ДТП на Южной окружной
ДТП произошло на 185 км дороги М5. 44-летний житель Саратовской области на Chevrolet Lanos столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. За рулем последнего был 47-летний житель Омска.

В ДТП на Южной окружной, произошедшем утром во вторник, 30 марта, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на 185 км дороги М5. 44-летний житель Саратовской области на Chevrolet Lanos столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. За рулем последнего был 47-летний житель Омска.

После удара Chevrolet продолжил движение по инерции и столкнулся с Mercedes Benz, за рулем которого был 23-летний рязанец.

Травмы получил 75-летний пассажир Mercedes. Ему оказали медпомощь.