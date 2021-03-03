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В Рязани откроется пространство для творческих людей
В пространстве представят линейку продукции мировых и отечественных производителей товаров для творчества: «ГАММА», Faber-Castell, Clairefontaine, Winsor&Newton, ЗХК и других. Официальное открытие начнется в 12 часов 13 марта.

В субботу, 13 марта, в Рязани в доме №14 откроется новое пространство для творческих людей. Об этом сообщили организаторы.

В пространстве представят линейку продукции мировых и отечественных производителей товаров для творчества: «ГАММА», Faber-Castell, Clairefontaine, Winsor&Newton, ЗХК и других.

«"Ассортимент „Пространства“ ориентирован как на уже состоявшихся профессионалов, предъявляющих самые высокие требования к материалам для творчества, так и начинающих художников, и любителей, пробующих себя в разных техниках и стилях», — отметили в «Пространстве».

Официальное открытие начнется в 12 часов 13 марта. В этот день можно будет узнать все об ассортименте от представителей брендов, принять участие в мастер-классах в разных техниках: рисование угольными карандашами от Karpik Studio, акрилом на холстах от Artsunset, создание акварельных открыток вместе с Zozobubu.

«Весь день гостей „Пространства“ ждет приятная атмосфера, много кофе, красок, кистей и холстов, приятных подарков для реализации смелых творческих планов», — добавили в сообщении. Ограничение по возрасту 0+