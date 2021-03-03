Спортсмены Рязанского приборного завода завоевали три медали на всероссийском зимнем корпоративном фестивале

Начальник участка сборочно-монтажного цеха Николай Абрамкин завоевал две серебряных медали в соревнованиях по народному жиму и в гиревом спорте в возрастной группе до 35 лет. «Бронзу» в командных видах спорта взяла заводская женская сборная по волейболу.

Команда Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») выиграла три медали на всероссийском зимнем корпоративном фестивале в Казани.

Начальник участка сборочно-монтажного цеха Николай Абрамкин завоевал две серебряных медали в соревнованиях по народному жиму и в гиревом спорте в возрастной группе до 35 лет. «Бронзу» в командных видах спорта взяла заводская женская сборная по волейболу.

«Заводские спортсмены на корпоративных состязаниях, которые проводит Всероссийское физкультурно-спортивное общество „Трудовые резервы“ при поддержке Госкорпорации „Ростех“, — не новички. Наша команда много лет результативно участвует в этих представительных стартах, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Хочу поздравить c хорошим выступлением и заводских волейболисток, которые никогда не возвращались домой без наград, и Николая Абрамова — он очень стабилен в результатах, подтвердив свои прошлогодние достижения. Благодарю всю нашу сборную за бойцовские качества. Уверен, что спортсмены-любители еще не раз порадуют нас своими победами!»

На всероссийском зимнем корпоративном фестивале в Казани АО «ГРПЗ» представила команда из 13 человек. Заводские спортсмены состязались в шести видах программы: волейбол среди женщин, шахматы, киберспорт, гиревой спорт, народный жим и настольный теннис. Всего в рамках фестиваля соревнования провели по 25 видам спорта. В них поучаствовали более 1200 человек в составе 81 команды от предприятий и организаций из разных городов России.