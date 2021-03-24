В Подмосковье нашли девочку-маугли

Девочку нашли в доме. Там также находился мужчина, который пояснил, что ребенка ему отдала знакомая.

В Подмосковье нашли девочку-маугли, которая жила с 19 кошками. Об этом сообщил « МК ».

Ребенок жил на втором этаже дома. По мнению специалиста, девочке примерно шесть лет.

В доме также находился мужчина, который пояснил, что ребенка ему отдала знакомая. Она пояснила, что считает дочь нездоровой, но не отдала ее специалистам, чтобы ребенка не забрали в психбольницу.

Девочка может перемещаться только на четвереньках, у нее атрофированы суставы.

Прокуратура Московской области организовала проверку.

Девочку доставили в учреждение здравоохранения. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдения требований федерального законодательства о защите несовершеннолетних и об охране жизни и здоровья детей.

Фото прокуратуры Московской области