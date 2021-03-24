В Подмосковье нашли девочку-маугли
Девочку нашли в доме. Там также находился мужчина, который пояснил, что ребенка ему отдала знакомая.
В Подмосковье нашли девочку-маугли, которая жила с 19 кошками. Об этом сообщил «
Ребенок жил на втором этаже дома. По мнению специалиста, девочке примерно шесть лет.
В доме также находился мужчина, который пояснил, что ребенка ему отдала знакомая. Она пояснила, что считает дочь нездоровой, но не отдала ее специалистам, чтобы ребенка не забрали в психбольницу.
Девочка может перемещаться только на четвереньках, у нее атрофированы суставы.
Прокуратура Московской области организовала проверку.
Девочку доставили в учреждение здравоохранения. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдения требований федерального законодательства о защите несовершеннолетних и об охране жизни и здоровья детей.
Фото прокуратуры Московской области