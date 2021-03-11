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В Госдуме согласились не наказывать чиновников за нечаянную коррупцию
Депутаты приняли в первом чтении закон, освобождающий чиновников, судей, парламентариев и сотрудников госкомпаний от ответственности за нарушение антикоррупционного закона, произошедшей не по их воле.

В Госдуме согласились не наказывать чиновников за нечаянную коррупцию. Об этом пишет «Интерфакс».

Депутаты приняли в первом чтении закон, освобождающий чиновников, судей, парламентариев и сотрудников госкомпаний от ответственности за нарушение антикоррупционного закона, произошедшей не по их воле.

Определять характер причины нарушения закона будет специальная комиссия. Причинами могут служить обстоятельства, «находящиеся вне контроля» чиновника, стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия и теракты.

Под действие законопроекта попадают государственные и муниципальные служащие, федеральные, региональные и муниципальные депутаты, сенаторы, судьи, прокуроры, сотрудники МВД, ФСИН, СКР, МЧС, военные, таможенники, сотрудники Банка России, Совета Безопасности, Счетной палаты, послы и члены избиркомов.