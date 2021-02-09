В Рязани ограбили цветочную палатку
Неизвестный, угрожая похожим на оружие предметом, потребовал от 46-летней продавщицы выручку. Полицейские задержали мужчину.
В Рязани ограбили цветочную палатку. Об этом сообщает
Неизвестный, угрожая похожим на оружие предметом, потребовал от 46-летней продавщицы выручку. Поскольку рабочий день только начинался, в кассе было всего 500 рублей.
Полицейские задержали мужчину. Им оказался 43-летний рязанец, ранее судимый за кражу.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 162 УК РФ («Разбой»), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.