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В Рязани ограбили цветочную палатку
Неизвестный, угрожая похожим на оружие предметом, потребовал от 46-летней продавщицы выручку. Полицейские задержали мужчину.

В Рязани ограбили цветочную палатку. Об этом сообщает пресс-служба рязанской полиции.

Неизвестный, угрожая похожим на оружие предметом, потребовал от 46-летней продавщицы выручку. Поскольку рабочий день только начинался, в кассе было всего 500 рублей.

Полицейские задержали мужчину. Им оказался 43-летний рязанец, ранее судимый за кражу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 162 УК РФ («Разбой»), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.