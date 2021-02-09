Калужанин получил срок за убийство собаки
Этот случай произошел в августе 2020 года в Перемышльском районе. Пьяный мужчина в подъезде забил до смерти соседскую собаку. Суд признал его виновным в «жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель».
Калужанин получил срок за убийство собаки. Об этом во вторник, 9 февраля,
Этот случай произошел в августе 2020 года в Перемышльском районе. Пьяный мужчина в подъезде забил до смерти соседскую собаку. Суд признал его виновным в «жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель» (часть 1 статьи 245 УК).
Мужчину приговорили к десяти месяцам колонии поселения.
Приговор в законную силу еще не вступил.