Калужанин получил срок за убийство собаки

Этот случай произошел в августе 2020 года в Перемышльском районе. Пьяный мужчина в подъезде забил до смерти соседскую собаку. Суд признал его виновным в «жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель».

Калужанин получил срок за убийство собаки. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщила прокуратура региона.

Этот случай произошел в августе 2020 года в Перемышльском районе. Пьяный мужчина в подъезде забил до смерти соседскую собаку. Суд признал его виновным в «жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель» (часть 1 статьи 245 УК).

Мужчину приговорили к десяти месяцам колонии поселения.

Приговор в законную силу еще не вступил.