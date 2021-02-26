Рязанцев предупредили о «барической пиле»

Над Европейской частью России продолжают делить влияние циклон и антициклон. Аномальные морозы сменились аномальным потеплением. Синоптики прогнозируют резкие скачки атмосферного давления. «Барическая пила» опасна для метеозависимых людей.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни такое явление как «барическая пила». Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Над Европейской частью России продолжают делить влияние циклон и антициклон. Аномальные морозы сменились аномальным потеплением. Синоптики прогнозируют резкие скачки атмосферного давления. «Барическая пила» опасна для метеозависимых людей.

По словам профессора, доктора медицинских наук Дмитрия Ракиты, к метеозависимым относятся люди, которые давно страдают гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, поражением сосудов головного мозга, бронхиальной астмой.

По прогнозам синоптиков, в марте морозы вернутся, хоть и не такие сильные, как в феврале.