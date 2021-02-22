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ВОЗ рассказала, в каком случае вакцина не спасет от коронавируса
В ВОЗ рассказали, при каком условии вакцинация не поможет в борьбе с коронавирусом. Она эффективна, только когда проводится повсеместно, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время видеовыступления.

В ВОЗ рассказали, при каком условии вакцинация не поможет в борьбе с коронавирусом. Она эффективна, только когда проводится повсеместно, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время видеовыступления. Его слова передает РИА Новости.

Гебрейесус призвал все страны не откладывать вакцинацию, так как в противном случае будут появляться новые штаммы коронавируса. Если это произойдет, все разработанные вакцины могут стать бесполезными.

Он подчеркнул, что отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст проблемы и богатым государствам. Поэтому Гебрейесус призвал власти объяснить своим гражданам, что для защиты от вируса необходимо вакцинировать не только их, но жителей стран остального мира.

Коронавирусом во всем мире заражены 111 миллионов человек, почти 2,5 миллиона скончались. Больше всего — в США, Индии и Бразилии.