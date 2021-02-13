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Доктор Мясников предупредил о приближении новой опасной пандемии
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о приближении пандемии, которая «опаснее, чем COVID-19». У новой инфекции могут быть две разные причины возникновения.

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о приближении пандемии, которая «опаснее, чем COVID-19».

По его словам, коронавирус стал тренировкой перед чем-то более страшным. У новой инфекции могут быть две разные причины возникновения.

«Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать», — сказал врач в комментарии Ura.ru.

Он заявил, что спастись от новой пандемии можно будет только при наличии универсальной вакцины от гриппа.

«Именно поэтому все — на борьбу за новую универсальную вакцину от гриппа», — заключил Мясников.