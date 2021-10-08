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Рязанец под видом лечебных трав хранил дома почти три килограмма марихуаны
Оперативники обследовали дом мужчины и нашли на полках среди коробок с крупой и других продуктов несколько стеклянных банок, в которых хранились высушенные растения с характерным запахом.

В Рязани задержали 43-летнего мужчину, который хранил дома почти три килограмма марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиции стало известно, что в жилище рязанца на улице Интернациональной спрятано большое количество марихуаны под видом высушенного сбора лечебных трав.

Оперативники обследовали дом мужчины и нашли на полках среди коробок с крупой и других продуктов несколько стеклянных банок, в которых хранились высушенные растения с характерным запахом.

Выяснилось, что рязанец незаконно хранил дома более 2 килограммов 600 граммов марихуаны. Наркотики изъяли.

Оказалось, что мужчина нашел заросли конопли в соседнем районе и за несколько поездок заготовил сырье для наркотического средства.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК Р. Ф. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.