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Жительница Астрахани отсудила у больницы миллион рублей за смерть мужа от COVID-19
По словам ее адвоката, это первый случай, когда сумма за смерть пациента от коронавируса оказалась значительной.

В Астраханской области женщина отсудила у больницы миллион рублей за смерть мужа от коронавируса. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на адвоката вдовы Сергея Броницкого.

13 июня 2020 года житель Ахтубинска Сергей Медведев обратился в больницу с жалобами на боль в груди и кашель. Ему прописали лечение от ОРВИ. Спустя два дня у него взяли анализ на коронавирус, а спустя еще три — прописали «грудной сбор». 19 июня его госпитализировали в инфекционное отделение в тяжелом состоянии и поместили его в отделение, вместо реанимации. 22 июня мужчина скончался.

«Экспертиза выявила нарушения на двух этапах: на догоспитальном этапе, когда ему вместо госпитализации ему был назначен „грудной сбор“ и пациент поступил в больницу уже в тяжелом состоянии, и на этапе стационара — вместо того, чтобы его положить в реанимацию, его положили в отделение», — сказал адвокат.

Также Медведеву никто не замерял уровень кислорода в крови, а назначенный препарат ему был противопоказан.

После смерти возбудили уголовное дело, которое позже прекратили. Супруга погибшего обратилась в Ахтубинский районный суд с иском о компенсации морального вреда в три миллиона рублей. В июле суд отказал в удовлетворении иска, но после апелляции дело вернули в работу.

«Суд определил решение Ахтубинского районного суда от 20 июля 2021 года отменить, принять по делу новое решение, которым исковые требования Медведевой Л. И. удовлетворить частично. Взыскать с государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области „Ахтубинская районная больница“ в пользу Медведевой Л. И. компенсацию морального вреда в размере один миллион рублей», — говорится в решении суда.

Броницкий отметил, что это не первый случай, когда российский суд взыскал с больницы деньги за смерть пациента от коронавируса, однако это впервые, когда сумма оказалась столь значительной.