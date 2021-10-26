Жительница Астрахани отсудила у больницы миллион рублей за смерть мужа от COVID-19

В Астраханской области женщина отсудила у больницы миллион рублей за смерть мужа от коронавируса. Об этом сообщили
13 июня 2020 года житель Ахтубинска Сергей Медведев обратился в больницу с жалобами на боль в груди и кашель. Ему прописали лечение от ОРВИ. Спустя два дня у него взяли анализ на коронавирус, а спустя еще три — прописали «грудной сбор». 19 июня его госпитализировали в инфекционное отделение в тяжелом состоянии и поместили его в отделение, вместо реанимации. 22 июня мужчина скончался.
«Экспертиза выявила нарушения на двух этапах: на догоспитальном этапе, когда ему вместо госпитализации ему был назначен „грудной сбор“ и пациент поступил в больницу уже в тяжелом состоянии, и на этапе стационара — вместо того, чтобы его положить в реанимацию, его положили в отделение», — сказал адвокат.
Также Медведеву никто не замерял уровень кислорода в крови, а назначенный препарат ему был противопоказан.
После смерти возбудили уголовное дело, которое позже прекратили. Супруга погибшего обратилась в Ахтубинский районный суд с иском о компенсации морального вреда в три миллиона рублей. В июле суд отказал в удовлетворении иска, но после апелляции дело вернули в работу.
«Суд определил решение Ахтубинского районного суда от 20 июля 2021 года отменить, принять по делу новое решение, которым исковые требования
Броницкий отметил, что это не первый случай, когда российский суд взыскал с больницы деньги за смерть пациента от коронавируса, однако это впервые, когда сумма оказалась столь значительной.