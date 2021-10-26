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В рязанском центральном парке культуры и отдыха построили площадку для паркура и воркаута
Она построена по современным стандартам, с ударопоглощающим покрытием, освещением и снарядами, которые выбирали инициаторы проекта.

В рязанском центральном парке культуры и отдыха построили площадку для паркура и воркаута. Об этом мэр Елена Сорокина сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Новую спортивную площадку возвели по областной программе поддержки местных инициатив. Она построена по современным стандартам, с ударопоглощающим покрытием, освещением и снарядами, которые выбирали инициаторы проекта.

Елена Сорокина отметила, что побеседовала с ребятами о паркуре как философии преодоления препятствий. Она подчеркнула, что общение было приятным.

«Будем строить инфраструктуру, которая нужна молодежи. В том числе привлекая возможности программы поддержки местных инициатив», — заключила глава администрации.