В Рязани провели рейды по соблюдению масочного режима
С водителями провели разъяснительную работу. Им напомнили о необходимости проводить дезинфекцию салонов во время межрейсового отстоя, носить маски и перчатки.
В Рязани провели рейды по соблюдению масочного режима. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Рейды провели 21 и 22 октября на конечных остановках общественного транспорта в микрорайонах Недостоево, Олимпийский городок и улица Новоселов. Специалисты проверяли наличие индивидуальных средств защиты, дезинфицирующих средств, а также их использование водителями и кондукторами.
С водителями провели разъяснительную работу. Им напомнили о необходимости проводить дезинфекцию салонов во время межрейсового отстоя, носить маски и перчатки.
Рейдовые мероприятия продолжаются.