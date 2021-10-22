В Рязани провели рейды по соблюдению масочного режима

С водителями провели разъяснительную работу. Им напомнили о необходимости проводить дезинфекцию салонов во время межрейсового отстоя, носить маски и перчатки.

В Рязани провели рейды по соблюдению масочного режима. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Рейды провели 21 и 22 октября на конечных остановках общественного транспорта в микрорайонах Недостоево, Олимпийский городок и улица Новоселов. Специалисты проверяли наличие индивидуальных средств защиты, дезинфицирующих средств, а также их использование водителями и кондукторами.

С водителями провели разъяснительную работу. Им напомнили о необходимости проводить дезинфекцию салонов во время межрейсового отстоя, носить маски и перчатки.

Рейдовые мероприятия продолжаются.