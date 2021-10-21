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Врач рязанской БСМП заявила, что коечный фонд задействован почти полностью
Болезнь стала протекать трудно не только у пожилых, но и молодых людей в возрасте 20-45 лет, у которых нет сопутствующих факторов риска.

Врач-терапевт отделения неотложной терапии БСМП Наталья Лактюнкина заявила, что коечный фонд отделения задействован почти полностью. Об этом сообщил региональный минздрав.

По словам специалиста, течение заболевания сильно поменялось: раньше оно переходило в тяжелую форму на 10-14 день, а сейчас это происходит за 3-4 дня.

Лактюнкина отметила, что болезнь стала протекать трудно не только у пожилых, но и молодых людей в возрасте 20-45 лет, у которых нет сопутствующих факторов риска.

«Самой молодой пациентке нашего отделения было 18 лет. Люди уходят целыми семьями», — рассказала врач.

По ее словам, из 60% пациентов, которые лежат в отделении, привиты только 5%, и они болеют в легкой форме. Специалист добавила, что из пациентов с летальным исходом не было ни одного вакцинированного.