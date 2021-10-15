Рязанцев предупредили об усилении ветра
Погода ухудшится в ближайший час.
Рязанцев предупредили о сильном ветре. Метеопредупреждение опубликовали
В пятницу, 15 октября, с сохранением до конца следующего дня на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду.
Об этом сообщает филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Рязанцев просят соблюдать правила безопасности и по возможности ограничить время нахождения на улице.