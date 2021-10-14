Скончался экс-президент рязанской федерации пулевой стрельбы

Валерий Андреевич был чемпионом Советского Союза и Венгрии, неоднократным победителем первенства Вооруженных Сил, почетном мастером спорта СССР по пулевой стрельбе. Он активно участвовал в спортивных мероприятиях, пропагандировал здоровый образ жизни, проводил лекции для студентов.